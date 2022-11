Exposition « Trésors et Tradition » Beffroi Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Exposition peinture, poésie et artisanat d’art Exposition « Trésors et Tradition ». Une quinzaine d’artistes et poètes du CEPAL (Centre européen pour la promotion des Arts et des Lettres) seront heureux de vous accueillir au Beffroi de Thionville : « Trésors et traditions ». Traditions du savoir-faire, trésors de la création. Talent et imaginaire.

D’intéressantes découvertes, de belles réalisations et des créations originales à admirer et à convoiter. Beffroi 1 place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle 57100 Thionville Moselle lundi 21 novembre – 14h00 à 18h00

mardi 22 novembre – 14h00 à 18h00

mercredi 23 novembre – 14h00 à 18h00

jeudi 24 novembre – 14h00 à 18h00

vendredi 25 novembre – 14h00 à 18h00

samedi 26 novembre – 10h00 à 18h00

dimanche 27 novembre – 14h00 à 18h00 CEPAL©

