Exposition La magie des couleurs Beffroi Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

Exposition La magie des couleurs Beffroi, 16 mai 2022 14:00, Thionville. 16 – 22 mai Sur place Entrée libre s.gabriel@free.fr Exposition de peinture, gravure, poésie, céramique, vitrail, enluminure, etc. Exposition des artistes du CEPAL dans toutes leurs créations les plus récentes. 20 artistes, poètes et artisans d’art présenteront leurs oeuvres les plus originales, les plus colorées, toutes authentiques. Beffroi 1 place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle 57100 Thionville Moselle lundi 16 mai – 14h00 à 18h30

mardi 17 mai – 14h00 à 18h30

mercredi 18 mai – 14h00 à 18h30

jeudi 19 mai – 14h00 à 18h30

vendredi 20 mai – 14h00 à 18h30

samedi 21 mai – 10h00 à 18h30

dimanche 22 mai – 14h00 à 18h30

Détails Heure : 14:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Beffroi Adresse 1 place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Ville Thionville Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Beffroi Thionville Departement Moselle

Beffroi Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

Exposition La magie des couleurs Beffroi 2022-05-16 was last modified: by Exposition La magie des couleurs Beffroi Beffroi 16 mai 2022 14:00 Beffroi Thionville thionville

Thionville Moselle