Thionville Moselle Vos jambes vont mouliner et vos yeux n’auront plus qu’à admirer ! Pays Thionvillois Tourisme, en collaboration avec la Ville de Thionville, l’OMS, le Cyclo Sport Thionvillois et le Club VTT de Thionville, vous donne rendez-vous le dimanche 5 juin à partir de 10h. Une journée entièrement dédiée à la promotion du vélo et de notre beau territoire pour valoriser les mobilités douces. Depuis la place Anne Grommerch, 4 circuits vous seront proposés : 5 à 15 km en cœur de ville ou 20 à 35 km en ville et sa périphérie pour les plus sportifs. À cette occasion et pour votre sécurité, la ville sera fermée à la circulation des voitures de 10h à 14h. Un creux ? Vous pourrez retrouver une petite restauration sur place. tourisme@thionville.net +33 3 82 53 33 18 https://www.thionvilletourisme.fr/sejourner/temps-forts/thionville-a-velo/ PTT

