Vendredi 11 mars 2022 – 21h Moulin à Jazz – THINK BIG – Voilà un quartet transatlantique des plus inspirants et inspirés ! Côté français, le contrebassiste Thibault Cellier et le saxophoniste Raphaël Quenehen, pivots du collectif Les Vibrants Défricheurs et du groupe Papanosh. Côté américain, deux personnalités des musiques créatives de la windy city, membres de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) : le batteur et compositeur Mike Reed et le trompettiste et multi instrumentiste Ben LaMar Gay. Une association inédite aux allures de manifeste libertaire ! Baptisé Think Big, le quartet ambitionne d’ouvrir grand le terrain d’expérimentation, d’implication et de dé-libérations musicales…. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte ! – Thibault Cellier : contrebasse Ben LaMar Gay : trompette Raphaël Quenehen : saxophones Mike Reed : batterie – + d’infos => [https://bit.ly/3HrOx4Y](https://bit.ly/3HrOx4Y) Réservations => [https://bit.ly/3srjWjN](https://bit.ly/3srjWjN)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:00:00