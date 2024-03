THIN LIZZY FEST 2 – THIN LIZZY FEST #2 L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, samedi 1 juin 2024.

A la vue du succès franc et massif et de l’engouement suscités par la 1ère édition du THIN LIZZY FEST, nous avons décidé une nouvelle fois de célébrer l’œuvre de THIN LIZZY et de son mentor Philip LYNOTT le Samedi 1er JUIN 2024 à dans la mythique salle de L’Empreinte Savigny Le Temple 77, proche Paris.Mais ce n’est pas notre seul objectif et nos seules motivations.Cette 2ème édition du THIN LIZZY FEST se veut déjà être un remerciement pour ceux qui sont venus en 2023 et qui, nous l’espérons, reviendront en 2024.Elle a pour but également de perpétuer cette musique si attachante dont bon nombre de groupes de classic rock se réclament aujourd’hui.Rien que pour cela, le THIN LIZZY FEST doit exister.Par rapport à 2023, nous proposons :- GRAND SLAM : le groupe initialement créé par Phil LYNOTT avec en son sein Laurence ARCHER guitariste originel, ce dernier ayant manifesté une réelle motivation pour participer au TLF #2 et nouvell album a défendre.- DIZZY LIZZY Le tribute band le plus proche du son THIN LIZZY, validé par PHILOMENA la mère de Phil LYNOTT.- THAT’S MY JAM play THIN LIZZY : un collectif unique en France et monté pour l’occasion de musiciens français CLASSIC ROCK de renom se joindra à la fête pour y interpréter des classiques de THIN LIZZY.- CHARCOAL : 4 gaillards passionnés de Hard Rock qui se réunissent et charbonnent à la création d’un répertoire original, sincères et respectueux de leurs idoles telles que Phil LYNOTT et THIN LIZZY.En marge de ces prestations LIVE, des animations variées sont proposées aux festivaliers :- Une exposition de plus de 600 collectors de Phil LYNOTT/GRAND SLAM et THIN LIZZY- Une émission de radio autour de l’histoire de Phil LYNOTT/GRAND SLAM avec des interviews des musiciens et des LIVE.- Des sécances DEDICACES de tous les groupe présents- La réalisation d’une SCULPTURE METAL et d’une PEINTURE en direct.- Un PHOTOCALL spécial THIN LIZZY FEST.- Une TOMBOLFEST avec une GUITARE à gagner et bien d’autres lots.- Un merchandising THIN LIZZY FEST #2.- Un METAL MARKET avec des pépites à acquérir.- Une restauration FOOD TRUCK et un BAR à BIERES.Rejoignez-nous autour de notre passion commune de PHIL LYNOTT et THIN LIZZY qui nous porte pour réaliser et réussir ce deuxième festival inédit, unique en Europe, autour de ce groupe légendaire.

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-06-01 à 17:00

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77