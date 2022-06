Thimory en fête !, 2 juillet 2022, .

Thimory en fête !

2022-07-02 – 2022-07-02

Thimory en fête ! RDV à la salle polyvalente pour la remise de prix du Concours des Maisons Fleuries, 19h30 : repas (kir et amuses-bouches, paëlla, fromage/salade, tarte fine aux pommes avec boule de glace, café et vins compris) et 22h30 : Retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice.

mairiethimory@wanadoo.fr +33 2 38 89 51 08

Mairie

