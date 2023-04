Brocante de Thilay Place de l’eglise, 24 septembre 2023, Thilay.

La Jeunesse de Thilay et l’Association de parents d’élèves organisent leur brocante annuelle le dimanche 24 septembre dans les rues de Thilay.Infos et réservations au 06 36 98 40 69. 1€ le mètre..

Place de l’eglise

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



The Youth of Thilay and the Parents Association are organizing their annual flea market on Sunday, September 24 in the streets of Thilay. 1? per meter.

La Juventud de Thilay y la Asociación de Padres organizan su mercadillo anual el domingo 24 de septiembre en las calles de Thilay. 1? por metro.

Die Jugend von Thilay und der Elternverein organisieren ihren jährlichen Flohmarkt am Sonntag, den 24. September in den Straßen von Thilay. Infos und Reservierungen unter 06 36 98 40 69. 1? pro Meter.

