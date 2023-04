Fête du pain au Champs Bernard Champ Bernard, 6 août 2023, Thilay.

Le pain est mis à l’honneur le premier dimanche d’Août au Champ-Bernard et à la salle des fête de Nohan-sur-Semoy. Autour du vieux four à pain,des animations sont prévues toute la journée..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Champ Bernard

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



Bread is honored on the first Sunday of August at Champ-Bernard and at the festival hall of Nohan-sur-Semoy. Around the old bread oven, animations are planned all day long.

El pan se honra el primer domingo de agosto en el Champ-Bernard y en la sala de fiestas de Nohan-sur-Semoy. Alrededor del antiguo horno de pan, están previstas animaciones durante todo el día.

Am ersten Sonntag im August wird auf dem Champ-Bernard und in der Festhalle von Nohan-sur-Semoy das Brot geehrt. Rund um den alten Brotofen finden den ganzen Tag über Veranstaltungen statt.

