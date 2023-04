Diner spectacle Le Tchar Scaille, 15 avril 2023, Thilay.

La soirée commencera par la dégustation d’un repas composé de trois entrées, trois plats et trois desserts. Place au spectacle ensuite avec les « Petits Secrets de Lucifer »,contes en musique autour des démons forestiers, par le conteur Bran’ruz du Centre de l’imaginaire Arthurien accompagné des musiciens de l’Office de l’imaginaire ardennais.Ouverture du restaurant à 19h00 et spectacle à 21h00 après le diner..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Le Tchar Scaille Les six Chenons

Thilay 08800 Ardennes Grand Est



The evening will start with a meal composed of three starters, three main courses and three desserts. The show will be followed by the « Little Secrets of Lucifer », tales with music about forest demons, by the storyteller Bran’ruz from the Centre de l’imaginaire Arthurien accompanied by musicians from the Office de l’imaginaire ardennais.

La velada comenzará con una cena compuesta por tres entrantes, tres platos principales y tres postres. Al espectáculo le seguirá « Los pequeños secretos de Lucifer », cuentos con música sobre los demonios del bosque, a cargo del cuentacuentos Bran’ruz del Centre de l’imaginaire Arthurien, acompañado por músicos de la Office de l’imaginaire ardennais.Apertura del restaurante a las 19.00 h y espectáculo a las 21.00 h tras la cena.

Der Abend beginnt mit einem Essen, das aus drei Vorspeisen, drei Hauptgerichten und drei Desserts besteht. Danach folgt eine Show mit den « Petits Secrets de Lucifer », Geschichten mit Musik rund um die Walddämonen, von dem Erzähler Bran’ruz des Centre de l’imaginaire Arthurien, begleitet von Musikern des Office de l’imaginaire ardennais.Öffnung des Restaurants um 19 Uhr und Show um 21 Uhr nach dem Abendessen.

Mise à jour le 2023-03-24 par Ardennes Tourisme