Journées portes ouvertes, 10 juin 2023, Thil-Manneville.

L’atelier Vilaterre vous ouvre ses portes pour vous présenter ses créations et possibilités d’ateliers créatifs !.

Samedi 2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie



The Vilaterre workshop opens its doors to present you its creations and possibilities of creative workshops!

¡El taller de Vilaterre abre sus puertas para presentar sus creaciones y posibilidades de talleres creativos!

Das Atelier Vilaterre öffnet seine Türen für Sie, um Ihnen seine Kreationen und Möglichkeiten für kreative Workshops vorzustellen!

