Marche pour le téléthon, 20 mai 2023, Thil-Manneville.

Deux marches sont organisées une de 7 et une de 10 km !

Départ à 14h pour la marche de 10 km

Départ à 14h15 pour la marche de 7 km

Une vente de pâtisseries vous sera proposée à l’arrivée.

Toutes les sommes collectées seront remises à l’association des Amis du Téléthon de Bacqueville-en-Caux..

2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie



Two walks are organized : one of 7 and one of 10 km !

Start at 2pm for the 10km walk

Departure at 2:15 pm for the 7 km walk

A bake sale will be offered at the finish line.

All the money collected will be given to the association of the Friends of the Telethon of Bacqueville-en-Caux.

Se organizan dos paseos, uno de 7 y otro de 10 km

Salida a las 14 h para el paseo de 10 km

Salida a las 14.15 h para la caminata de 7 km

Habrá una venta de pasteles en la línea de meta.

Todo el dinero recaudado se donará a la asociación de Amigos del Teletón de Bacqueville-en-Caux.

Es werden zwei Wanderungen organisiert, eine über 7 und eine über 10 km!

Start um 14 Uhr für den 10 km langen Marsch

Start um 14:15 Uhr für den 7 km langen Marsch

Am Ziel wird Ihnen ein Verkauf von Gebäck angeboten.

Alle gesammelten Beträge gehen an den Verein « Amis du Téléthon de Bacqueville-en-Caux ».

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité