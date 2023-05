Atelier céramique enfants, 3 mai 2023, .

L’Atelier Vilaterre vous propose un atelier céramique pour les enfants à partir de 8 ans.

Tarifs hors terre, émaillage et cuissons : 10€ le kg (par exemple, une pièce de 300g coûtera 3€ pour emporter le produit fini après cuisson).

2023-05-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-03 11:30:00. .

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie



The Atelier Vilaterre offers a ceramic workshop for children from 8 years old.

Prices excluding clay, glazing and firing: 10? per kg (for example, a 300g piece will cost 3? to take away the finished product after firing)

El Atelier Vilaterre ofrece un taller de cerámica para niños a partir de 8 años.

Precios sin incluir la arcilla, el esmaltado y la cocción: 10 € por kg (por ejemplo, una pieza de 300 g costará 3 € llevarse el producto acabado después de la cocción)

Das Atelier Vilaterre bietet Ihnen einen Keramikworkshop für Kinder ab 8 Jahren an.

Preise ohne Ton, Glasur und Brennen: 10? pro kg (z.B. kostet ein 300g-Stück 3?, um das fertige Produkt nach dem Brennen mitzunehmen)

