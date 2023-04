Complet ! Atelier céramique parents enfants, 29 avril 2023, Thil-Manneville.

L’atelier Vilaterre vous proposer un atelier céramique à partager en famille pour découvrir le travail de la terre et l’art de la céramique !

Le prix ne comprend pas la terre, l’émaillage et la cuisson (10€/kg de terre – pour exemple un mug de 300g vous coûtera 3€ si vous souhaitez récupérer le produit fini ).

2023-04-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-29 11:30:00. .

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie



The Vilaterre workshop offers you a ceramic workshop to share with your family to discover the work of clay and the art of ceramics!

The price does not include the clay, glazing and firing (10kg of clay – for example a 300g mug will cost you 3€ if you wish to get the finished product back)

El taller de Vilaterre te propone un taller de cerámica para compartir en familia y descubrir el trabajo del barro y el arte de la cerámica

El precio no incluye la arcilla, el esmaltado y la cocción (10kg de arcilla – por ejemplo una taza de 300g te costará 3€ si quieres recuperar el producto acabado)

Das Atelier Vilaterre bietet Ihnen einen Keramik-Workshop an, den Sie mit Ihrer Familie teilen können, um die Arbeit mit Ton und die Kunst der Keramik zu entdecken!

Der Preis beinhaltet nicht den Ton, die Glasur und das Brennen (10?/kg Ton – z.B. kostet ein 300g-Becher 3?/kg, wenn Sie das fertige Produkt abholen möchten)

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité