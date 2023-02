Visite du village de Thieux Thieux Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Visite du village de Thieux, 2 avril 2023

Gratuit, sur réservation

Une occasion unique de parcourir et découvrir Thieux (77), un village typique du Pays de France handicap moteur,handicap psychique,handicap intellectuel mi;pi;ii Thieux 4 rue de la ferme 77230 Petite-Synthe Dunkerque 59640 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france”}, {“link”: “https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/visites-familiales”}] Mélanie L’Hénoret, chargée de mission patrimoine pour la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, mènera la visite et vous donnera des informations sur l’église Saint-Médard ainsi que sur les fermes Lallemand et Du Brou.

Cette visite familiale en extérieure est programmée dans le cadre de l’exposition temporaire “Patrimoines à la carte, à la découverte de Roissy Pays de France”.

La visite est gratuite et sur réservation au 01.34.09.01.02 ou sur le site du musée. Le rendez-vous précis à Thieux sera donné lors de l’inscription.

Pour en savoir plus sur les autres visites familiales d’ARCHEA.

