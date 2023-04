Mémoires de plantes – Nicolas Pirus 83 avenue Joseph Claussat, 24 juin 2023, Thiers.

Comme des bruissements incertains dans les sols sédimentaires, quelques plantes portent en elles les mémoires et les histoires qui s’y sont déposées avec le temps..

2023-06-24 à ; fin : 2023-09-17 . .

83 avenue Joseph Claussat Centre d’art contemporain Le Creux de l’Enfer

Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like uncertain rustlings in sedimentary soils, some plants carry within them the memories and stories that have been deposited over time.

Al igual que los susurros inciertos en los suelos sedimentarios, algunas plantas llevan en su interior los recuerdos y las historias que se han ido depositando a lo largo del tiempo.

Wie ein ungewisses Rascheln in sedimentären Böden tragen einige Pflanzen die Erinnerungen und Geschichten in sich, die sich mit der Zeit dort abgelagert haben.

Mise à jour le 2023-03-20 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez