Enquête dans les archives du Creux de l’Enfer par Anne Favier 83 avenue Joseph Claussat, 11 mai 2023, Thiers.

Des rendez-vous réguliers avec Anne Favier, maîtresse de conférences à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, dans le cadre d’un travail de recherche mené pendant plus d’une année dans la riche histoire artistique du Creux d’Enfer..

2023-05-11 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

83 avenue Joseph Claussat Le Creux de l’Enfer – Centre d’Art Contemporain

Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Regular meetings with Anne Favier, lecturer at the Jean Monnet University of Saint-Etienne, as part of a research project carried out over a year in the rich artistic history of the Creux d’Enfer.

Encuentros regulares con Anne Favier, profesora de la Universidad Jean Monnet de Saint-Etienne, en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo durante un año en la rica historia artística del Creux d’Enfer.

Regelmäßige Treffen mit Anne Favier, Dozentin an der Universität Jean Monnet in Saint-Etienne, im Rahmen einer Forschungsarbeit, die sie über ein Jahr lang in der reichen Kunstgeschichte des Creux d’Enfer durchgeführt hat.

