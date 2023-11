Genèse Danse Contemporaine – Cie Profil ESPACE Catégories d’Évènement: 63300

THIERS Genèse Danse Contemporaine – Cie Profil ESPACE, 17 mai 2024, THIERS. Genèse Danse Contemporaine – Cie Profil ESPACE. Un spectacle à la date du 2024-05-17 à 20:30 (2024-05-17 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Cette oeuvre théâtrale est une réflexion autour d’un sujet d’actualité qui continue à bouleverser le monde. Une crise sanitaire menace l’homme dans sa stabilité au plus profond de sa santé, elle sera décrite en 5 tableaux. L’oeuvre est une épopée de l’humanité, dramatique dans l fond. Elle nous laisse réfléchir sur l’instabilité de l’homme, face à la planète.Une oeuvre contemporaine qui combine le mouvement dans les limites d’un espace virtuel aux contours géométriques (le cercle), puis se libérer dans un espace infini. Votre billet est ici ESPACE THIERS Place Saint-Exupéry 63300 16.8

EUR16.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 63300, THIERS Autres Lieu ESPACE Adresse Place Saint-Exupéry Ville THIERS Departement 63300 Lieu Ville ESPACE latitude longitude 45.8569499500517;3.5442190716711646

ESPACE THIERS 63300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/