THIERS L’Erotisme de Vivre – Catherine Ringer ESPACE, 19 janvier 2024, THIERS. L’Erotisme de Vivre – Catherine Ringer ESPACE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 30.5 à 30.5 euros. Alice Mendelson, 97 ans aujourd’hui, chantant la passion de la vie, de l’amour, des hommes, des couleurs, des instants, des mots… Je demande à Mauro Gioia, chanteur, acteur, metteur en scène, de faire l’oeil et l’oreille. Il faut de la musique me dit-il, c’est vital ! C’est Grégoire Hetzel, avec lequel Mauro a fait plusieurs créations, pianiste, compositeur de musiques de films, qui sera sur scène avec moi. Certaines poésies seront chantées. SPECTACLE CONSEILLE A PARTIR DE 16 ANS Catherine Ringer Catherine Ringer Votre billet est ici ESPACE THIERS Place Saint-Exupéry 63300 30.5

