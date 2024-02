Thierry Vaton tet Le Baiser Salé Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. payant Tarif web : 22 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

L’élégance de « Bel Matjoukann », premier album de Thierry Vaton en compagnie de la fine fleur de jazz !

Thierry Vaton piano/rhodes, Nicolas Pélage voix, Irving Acao sax, Rody Céréyon basse, Tilo Bertholo batterie

Thierry Vaton signe son premier album Bel Matjoukann, une élégance de compositions et une large palette d’émotions qu’il transmet à travers sa musique.

Musicien martiniquais au style puissant, et à la technicité accomplie. Thierry Vaton dévoile sa passion dès 1972. De la batterie à la flûte traversière, tous les instruments lui conviennent mais c’est le piano qui fera sa carrière. Pianiste aux notes rebondissantes, Thierry met son talent au service des styles et des cultures les plus diverses. On connait surtout Thierry Vaton pour son talent d’accompagnateur auprès d’artistes tels qu’Angélique Kidjo, Malavoi, Miriam Makeba ou encore Andy Narell, il était donc temps d’enfin parler de lui en leader ! Avec Bel Matjoukann, Thierry Vaton revient à ses premières amours, le mariage du jazz et de la Caraïbe, dans lequel il excelle. Et pour ce faire, il s’entoure d’un casting de haut niveau : Irving Acao le saxophiniste cubain au groove unique, Nicolas Pélage et sa voix puissante, Rody Céréyon et son doigté magique à la basse et Tilo Bertholo, le batteur incontournable de la scène jazz !

Sa rencontre avec le public est un voyage partagé au phrasé unique, tout en élégance de son. Alors, préparez-vous au voyage, installez-vous confortablement, et profitez sans modération de ce Bel Matjoukann au titre on ne peut plus justifié !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lescaribeennesdemai-18-thierry-vaton-5tet-pelage-acao-cereyon-bertholo-19h00

