**JAZZ BRÉSILIEN** **A TANIA MARIA Journey** Pour ce premier album les réunissant en duo et déjà salué par la compositrice elle-même, **Thierry Peala** et **Verioca Lherm** ont eu envie de partager leur passion commune pour l’icône du jazz brésilien : la pianiste-chanteuse- compositrice **Tania Maria**. **Thierry Péala** est reconnu dans le monde du jazz vocal contemporain (Norma Winstone, Kenny Wheeler, Bruno Angelini, Riccardo del Fra, Francesco Bearzatti) et **Verioca Lherm** est l’une des artistes françaises les plus respectées dans l’univers des musiques populaires du Brésil (Joyce, Egberto Gismonti, Guinga, Eduardo Gudin, le duo Aurelie&Verioca). Pour cette soirée, ils partageront la scène avec **Edmundo Carneiro** qui a été pendant 20 ans l’accompagnateur de Tania Maria. Le destin a voulu que les deux artistes soient pressentis pour chanter en première partie de Tania Maria à l’Olympia en février 2001 … c’est finalement Verioca qui le fera. Thierry et Verioca se rencontreront dans les coulisses de cette soirée unique et contre toute attente, deviendront les meilleurs amis du monde. Commence alors une longue collaboration en duo. DISTRIBUTION **PEALA Thierry** · Voix, Percussions vocales **LHERM Verioca** · Voix, Guitare, Percussions vocales **CARNEIRO Edmundo** · Percussions

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



2022-02-01T20:30:00 2022-02-01T22:00:00