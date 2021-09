Thierry Mugler Musée des Arts décoratifs, 1 octobre 2021, Paris.

Thierry Mugler

du vendredi 1 octobre au dimanche 24 avril 2022 à Musée des Arts décoratifs

Du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022, le Musée des Arts Décoratifs de Paris accueille l’exposition « Thierry Mugler, Couturissime », conçue, produite et mise en itinérance par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Cette exposition d’envergure retrace l’œuvre du créateur à l’imaginaire singulier qui a révolutionné la mode, la haute couture et le parfum. Cette étape parisienne signe le retour d’un artiste visionnaire, photographe, inventeur de parfums et metteur en scène, dans la ville où il a connu tous les succès. Silhouettes et accessoires de prêt-àporter et de haute couture, costumes de scène, photographies, vidéos et archives inédites, datées de 1973 à 2014, retracent l’univers fascinant du créateur, ainsi que ses multiples collaborations artistiques dans les domaines du spectacle, de la musique et du cinéma. Dans une scénographie collective assurée par le MBAM, sous le commissariat de Thierry-Maxime Loriot, des performances numériques de professionnels du monde du spectacle et de l’audiovisuel ponctuent le parcours. Le Musée des Arts Décoratifs se réjouit de rendre ainsi hommage à cette icone pluridisciplinaire : loin d’une rétrospective classique, c’est une partie de la vie et toute l’énergie, dont à la fois Thierry Mugler et Manfred sont complémentaires, qui sont ici mises à l’honneur dans les galeries de la Mode Christine et Stephen A. Schwarzman. Site web : [https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/prochaines-expositions/thierry-mugler-couturissime/](https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/prochaines-expositions/thierry-mugler-couturissime/)

Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 10 € Gratuité : – 25 ans, DE, personnes en situation de handicap…

Couturissime

Musée des Arts décoratifs 107, rue de Rivoli 75001 PARIS Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

