Thierry Maucci Quartet « Let’s play Wayne and Dexter » Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Ballade nocturne

Ce quartet revisite avec grand respect les répertoires des géants du hard-bop dans lesquels il trouve matière à s’exprimer avec bonheur, dans un courant musical essentiel de la deuxième moitié du XX° siècle. Dexter Gordon et Wayne Shorter sont deux grands créateurs qui ont influencé le jazz à travers leurs compositions et leur écriture, deux saxo-ténors magnifiques dont les voix comptent encore dans le paysage musical actuel.



Le 4tet de Thierry Maucci explore ces répertoires en innovant dans ses interprétations, le piano étant remplacé par la guitare de Claude Vesco qui donne au groupe une sonorité particulière et originale.



Les quatre musiciens ont en commun d’être des marseillais, chacun a parcouru -et parcourt encore- les multiples contrées musicales du jazz au gré des rencontres et des projets qui en naissent.



Thierry Maucci a à son actif une vingtaine d’albums enregistrés sous son nom, médaille d’or de saxophone au conservatoire de Nîmes en 1976, il devient par la suite membre du Grim (Groupe de

Recherche et d’Improvisation Musicale) à Marseille, puis poursuit une carrière jalonnée de compositions et de collaborations multiples.

Claude Vesco est un guitariste free-lance médaillé de la classe de jazz de Guy Longnon qu’il fréquente à la fin des années 60, avant d’enchaîner cinq décennies de jazz ponctuées de cd enregistrés sous l’égide du « cri du port » dont il fut l’un des fondateurs, et du label « Toufou ». Au cours de sa longue coopération avec le « Pelle-Mèle » il a forgé un style bien à lui, très axé sur l’énergie du jeu en « live ».

Patrick Ferné est un des contrebassistes les plus demandés dans sa région, intégré à de nombreuses formations, il en est le pilier rythmique, fournissant un groove d’une stabilité à toute épreuve et une musicalité constante et précieuse.

Si la batterie était une religion, Claude Mennillo en serait certainement le grand prêtre, insatiable leader et sideman, découvreur de musiciens et fondateur de groupes, il a à son actif la production de cd enregistrés par des dizaines de groupes régionaux.



Thierry Maucci, ténor sax

Claude Vesco, guitare

Partrick Ferné, contrebasse

Claude Mennillo, batterie 32.5 32.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Thierry Maucci Quartet « Let’s play Wayne and Dexter » Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-13 par Ville de Marseille