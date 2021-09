Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Thierry Maucci Quartet La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz, le vendredi 10 septembre à 20:30

Médaille d’or de saxophone au Conservatoire de Nîmes en 1976, il devient par la suite membre du GRIM (Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicale) de Marseille – FRANCE il découvre la musique en solo grâce à ses travaux avec la danse contemporaine. Une expérience enrichissante qui l’a peu à peu guidé vers le jeu en solo, sans autre facteur intermédiaire. Acteur incontournable de la scène jazz ce n’est pas solo mais entouré de sidemen de grands talents Claude Vesco (guitare), Claude Mennillo (batterie) et enfin Bernard Abeille (contrebasse) qu’il se produit ce soir à la Caverne Jazz pour le première fois.

15€

♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T23:00:00

