Thierry Marquet « Saignant mais juste à point » Morcenx-la-Nouvelle, 4 décembre 2021, Morcenx-la-Nouvelle.

Thierry Marquet « Saignant mais juste à point » Morcenx-la-Nouvelle

2021-12-04 – 2021-12-04

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle

EUR Salle du Maroc : Soirée en 2 temps :

20h30 : Présentation de la saison culturelle et du Festirues 2022.

21h : spectacle « Saignant mais juste à point » de Thierry Marquet. Chroniqueur dans l’émission « On a tout essayé » avec Laurent Ruquier et après 14 passages dans l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2, Thierry Marquet vous présente son spectacle.

« On adore rire. Mais là, c’est un vrai bonheur. Surtout quand on pense que ça parle des autres…Alors que ça parle de nous ! Pince sans rire, il traite de l’actualité et des nouveaux phénomènes de société de façon corrosive…

Sa belle répartie et son dynamisme débordant vont vous faire passer un excellent moment.​Et méfiez-vous, il se pourrait même qu’il soit mentaliste… »

Venez passez une soirée riche en rires en sa compagnie !

Ouverture des guichets 45min avant le début du spectacle. Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 58 04 79 50

saison culturelle

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT Morcenx