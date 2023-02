Thierry Lhermitte – Tournée Fleurs de Soleil LE COLISEE LENS Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais

Thierry Lhermitte – Tournée Fleurs de Soleil Thierry Lhermitte – Tournée Fleurs de Soleil. Un spectacle à la date du 2023-03-01 au 2023-03-01 20:00. Tarif : 37.5 37.5 euros. LE COLISEE LENS Pas-de-Calais . Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre d'une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l'impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d'autres victimes ? Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire, qui a rencontré un succès mondial depuis sa parution en 1969. Son récit est éclairé par les témoignages de grandes personnalités, qui ont répondu à la question de Simon Wiesenthal : « Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? » Une interprétation poignante portée par un comédien remarquable. Texte/ Simon WiesenthalAdaptation/ Daniel Cohen, Antoine MoryMise en scène/ Steve SuissaAvec/ Thierry Lhermitte PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans.. Thierry Lhermitte Votre billet est ici.

Adaptation/ Daniel Cohen, Antoine Mory

Mise en scène/ Steve Suissa

Avec/ Thierry Lhermitte

PMR : 03 21 69 08 18

Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans. Votre billet est ici.

