Thierry Lemaitre présente Biomania BAISER SALE, 1 mars 2023, PARIS.

Thierry Lemaitre présente Biomania BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 21:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627 L-R-21-957 L-R-21-959 Thierry Lemaitre sax/compos, Công Minh Pham claviers, Arthur Links guitare, Nicolas Bauer basse, Benjamin Pellet batterieNouveau projet du saxophoniste Thierry Lemaitre, Biomania rassemble 5 musiciens de talent. Initié par un travail en solo de beat-making pendant la pandémie, le concept prend finalement une nouvelle dimension avec l’ajout de l’ingéniosité de Co?ng Minh Pham aux claviers, de l’instinct guitartistique d’Arthur Links, du brio de Nicolas Bauer à la basse et de l’énergie sans faille de Benjamin Pellet à la batterie. Le résultat est une musique instrumentale fraîche et organique a? la croisée de la soul, de grooves hiphop vintage et du jazz. Biomania crée un pont entre les beats « lofi » et la musique vivante, entre le homestudio et la sce?ne, entre machines et musiciens dans la biosphère.Thierry Lemaitre découvre la musique dès l’âge de 5 ans avec le violoncelle, puis le piano pour finalement choisir le saxophone à l’adolescence. Après avoir décroché un prix de saxophone jazz, il intègre la scène active parisienne dans diverses formations jazz et soul-funk. Actif sur des scènes parisiennes et européennes, il multiplie les collaborations. Sa pluridisciplinarité et sa créativité sans faille font de lui un musicien complet et demandé !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

