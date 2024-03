THIERRY GENAY & PIERRE PAVLOFF EXPO A LA MAISON JAUNE LA MAISON JAUNE Revel, vendredi 22 mars 2024.

THIERRY GENAY & PIERRE PAVLOFF EXPO A LA MAISON JAUNE LA MAISON JAUNE Revel Haute-Garonne

Une nouvelle expo à la Maison Jaune, résidence d’artistes !

Thierry Genay est diplômé des Beaux Arts de Bordeaux. Il vit et travaille à Toulouse, France. Son travail photographique s’inscrit dans l’histoire sans cesse renouvelée de la nature morte. Miroir des modes de vies, d’une réalité quotidienne qui s’illustre ainsi, humaniste ou spirituelle, d’une réflexion sur l’harmonie de la nature, mais toujours écho de l’intime. Un cabinet des curiosités composé d’objets simples et manufacturés, de fruits de la nature et des saisons. Des instants prélevés d’un univers domestique où matières photographiques et matières picturales se rejoignent, où silence et simplicité laissent une latitude à l’imagination, où les formes élémentaires en appellent à l’abstraction. Un travail où l’on retranche plutôt que d’ajouter. Une lumière, celle du Nord de préférence. Une beauté silencieuse précisément orchestrée, l’expression d’un équilibre tranquille entre formes et matières, entre plein et vide, entre ce qui se verrait et qui ne se voit pas .

Pierre Pavloff naît en 1952 à Paris. Il est élève à l’École des Beaux-Arts de Versailles et la Fac d’arts plastiques à Paris. Après une suite de petits boulots, il fait une longue carrière dans le cinéma d’animation. Je peins depuis toujours, mais cela fait-il de moi un peintre ? J’ai fait autre chose pour gagner ma vie ou plutôt j’ai peint au service d’autres œuvres que la mienne. Cependant, le désir de la création ne m’a jamais quitté, la curiosité de découvrir ce qui va surgir de mon travail, le plaisir, parfois l’inquiétude d’être face à la toile ou au papier, face à soi-même, ont toujours été présents. J’ai un esprit plutôt romantique qui me pousse à envisager la nature, l’espace, l’invisible comme des sujets d’inspiration

Vendredi 22/03 de 14h à 19h, samedi 23/03 et dimanche 24/03. Vernissage le vendredi 22 à 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

LA MAISON JAUNE 31 Avenue de la Gare

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

L’événement THIERRY GENAY & PIERRE PAVLOFF EXPO A LA MAISON JAUNE Revel a été mis à jour le 2024-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE