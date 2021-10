THIERRY GARCIA – L’INSOLENT Ouveillan, 27 novembre 2021, Ouveillan.

Thierry Garcia revient sur scène avec un tout nouveau spectacle. Les ingrédients qui ont fait le succès du précédent sont les mêmes: Imitations impeccables, ressemblances troublantes, sketchs et chansons. Mais le plat est cette fois-ci plus relevé, plus épicé. La tendresse fait désormais bon ménage avec la cruauté et l’humour avec l’indignation.

Les identités de genre, l’amour chez les seniors, les nouveaux milliardaires mégalomanes, les coulisses du football, les ravages des réseaux sociaux, les dérives des chaines tout info, voici quelques uns des thèmes abordés pendant 1H30 par celui qui pendant plus de 10 ans a prêté sa voix aux « Guignols de l’Info » et depuis trois ans triomphe dans le spectacle « Mars et Vénus 3 » en duo avec Paul Dewandre .

