THIERRY FANFANT TRIO #40ans Le Baiser Salé Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 22h45 à 23h45

.Tout public. payant pass soirée : 28 EUR

tarif 1 concert : 10 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus

Bassiste, contrebassiste, guitariste, Thierry présente un trio coloré avec le tambour et ses rythmes fondateurs de la culture caribéenne. C’est un véritable retour aux sources. Dans cette musique résonnent des lieux, des rues, des quartiers, une histoire à la fois familiale et collective, un héritage venu de loin. Thierry Fanfant a réussi à fusionner musicalement l’inspiration de ses voyages, de ses rencontres et de ses expériences dans un mélange étonnant de sagesse, de profondeur et d’espérance.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lebaisersalea40ans-thierry-fanfant-trio-22h45

