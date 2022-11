THIERRY ELIEZ – EMERSON ENIGMA LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

THIERRY ELIEZ – EMERSON ENIGMA LE BAL BLOMET, 9 décembre 2022, Paris. Le vendredi 09 décembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Prix : 25 EUR

Le pianiste de jazz Thierry Eliez consacre un album au géant du rock progressif ELP… Il éclaire les œuvres originales, les détourne et y injecte son jazz débridé ! « Un superbe ouvrage » INDISPENSABLE.

