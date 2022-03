Thierry Derckel et Denis Kowandy Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Embarcadère Vauban Promenade, le dimanche 24 avril à 14:30

C’est au pied de l’embarcadère des remparts de Gravelines, qu’une pause musicale viendra combler tous vos sens…Thierry Derckel au piano, Denis Kowandy au saxophone auront le plaisir de vous interpréter de 14h30 à 17h30 un répertoire aux multiples couleurs, ce sera l’occasion de prendre un temps pour soi et de poursuivre votre ballade le cœur léger…

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T14:30:00 2022-04-24T17:30:00

