du mardi 25 janvier au samedi 29 janvier à L’espace Icare

« Au début du monde naquit Chaos ». Après vint Gaïa, la terre mère de toute vie, qu’un jour féconda Ouranos le ciel, qui fut châtré par son fils Cronos. Que ce Cronos soit ou non Chronos le temps, Thierry Cauwet aime à le penser… Quelle image extraordinaire de force poétique : Le temps émasculant le ciel. C’est digne d’Antonin Artaud ! **Du 4 au 29 janvier 2022** Du lundi au vendredi de 9h à 22h le samedi de 10h à 18h

Entrée libre

Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art de l’espace Icare L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

