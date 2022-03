Thierry Biscary en concert – Muda Saint-Pierre-d’Irube Saint-Pierre-d'Irube Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Pierre-d'Irube

Thierry Biscary en concert – Muda Saint-Pierre-d’Irube, 26 mars 2022, Saint-Pierre-d'Irube. Thierry Biscary en concert – Muda Salle la Perle 29, avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle la Perle 29, avenue de la Basse-Navarre

Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques Saint-Pierre-d’Irube EUR 13 13 En langue basque, muda signifie la mue.

Thierry Biscary présente son deuxième opus et le fait pour la première fois en son nom propre.

La mue au sens large puisque sont évoqués les évolutions ou révolutions personnelles, les changements subis ou décidés de tout un chacun.

Vente des billets à la mairie ou sur place, ouverture de la billetterie une heure avant le spectacle.

Salle la Perle 29, avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube

