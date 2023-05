Fête Champêtre Le Louage des Champs, 8 juillet 2023, Thiel-sur-Acolin.

Au programme : visite du chenil, spectacle équestre, initiation à l’escrime artistique, concert acoustique et bien plus encore. Pour les enfants : une ferme pédagogique, un atelier poney et une structure gonflable..

2023-07-08 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Le Louage des Champs

Thiel-sur-Acolin 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the program: visit of the kennel, horse show, initiation to artistic fencing, acoustic concert and much more. For children: an educational farm, a pony workshop and an inflatable structure.

El programa incluye una visita a la perrera, un espectáculo ecuestre, una iniciación a la esgrima artística, un concierto acústico y mucho más. Para los niños: una granja educativa, un taller de ponis y una estructura hinchable.

Auf dem Programm stehen: Besuch des Hundezwingers, eine Pferdeshow, Einführung in das Kunstfechten, ein akustisches Konzert und vieles mehr. Für Kinder: ein pädagogischer Bauernhof, ein Pony-Workshop und eine Hüpfburg.

Mise à jour le 2023-05-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région