L’AUDACIEUX, le jeudi 22 juillet à 19:30

THIB’m est un chanteur & pianiste solo qui est prêt à enivrer la terrasse de notre cave à vin & épicerie fine ce jeudi 22 juillet à 19h30 ! Vous pourrez vous restaurer et boire un verre (ou plusieurs…) sur place en écoutant cet artiste qui saura conquérir vos émotions les plus profondes ! [https://youtu.be/IKoqowxMix8](https://youtu.be/IKoqowxMix8) ♫♫♫ L’AUDACIEUX 15 Rue Caisserie 13001 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T21:30:00

