Thibaut Garcia

Thibaut Garcia, 12 novembre 2022



2022-11-12 20:00:00 – 2022-11-12 EUR 10 46 Remarqué pour ses programmes originaux, consacrés tantôt au tango ou à la musique indienne, l’Orchestre national de Lyon, sous la direction de Ben Glassberg, invite ce soir le génial guitariste Thibaut Garcia à interpréter le fantasque, crépitant et suave Concerto d’Aranjuez de Joaquín Rodrigo.



Aux côtés des fameuses Danses symphoniques de Rachmaninov, le chef glisse River Rouge Transfiguration, pièce pleine de verve et de couleurs, de la jeune compositrice américaine Missy Mazzoli.



● Orchestre national de Lyon

● Ben Glassberg, direction

● Thibaut Garcia, guitare



● Missy Mazzoli

River Rouge Transfiguration

● Joaquín Rodrigo

Concerto d’Aranjuez

● Sergueï Rachmaninov

Danses symphoniques L’une des meilleures philharmonies françaises fait son retour au Grand Théâtre. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

