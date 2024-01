THIBAUT DEL CORRAL – THIBAUT DEL CORRAL ‘Le mentaliste’ THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours, lundi 26 février 2024.

mentalismetout public (à partir de 8 ans)durée : 1H15de Thibaut Del Corralavec Thibaut Del CorralLe temps d’une soirée, devenez les acteurs d’une véritable expérience, Sous Hypnose !Dans son nouveau seul en scène, Thibaut Del Corral repousse une nouvelle fois les limites de votre imagination. Dans cette ambiance mystérieuse, il crée autour de lui un univers magique, où s’expriment les performances mentales les plus bluffantes et des expériences 100% interactives.Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles… Entre magie, mentalisme et hypnose, vivez ce que vous voyez sur le petit écran, en live !Venez découvrir en famille ces fabuleuses expériences dont vous vous souviendrez longtemps…

Tarif : 15.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-26 à 20:45

THEATRE COMEDIE DE TOURS 39 RUE MICHELET 37000 Tours 37