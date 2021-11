Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Thibaut Cuisset : Loire Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Thibaut Cuisset a photographié à de nombreuses reprises la Loire et ses proches environs, notamment dans la région du Centre-Val de Loire, au gré de plusieurs commandes : en 2001, à l'initiative du festival Images au Centre, en 2002 en se concentrant sur le territoire d'Amilly (Loiret), puis, en 2004, en Pays de la Loire avec le soutien de la ville de Saumur (Maine-et-Loire). Cette série s'est poursuivie en 2010 avec La Loire de la source à l'estuaire, résultat d'un travail mené en Haute-Loire suite à l'obtention du prix de l'Académie des Beaux-arts en 2009 et d'une commande liée à l'ouverture de la maison de Loire au Mont Gerbier de Jonc. En cette occasion Thibaut Cuisset a réalisé une série de photographies prises à intervalles réguliers le long du fleuve.

