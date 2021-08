Laval Laval Laval, Mayenne THIBAULT CAUVIN RACONTE ET JOUE LEO BROUWER – CHAÎNON MANQUANT Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Fin mars, Thibault Cauvin retrouve au fond de son inspiration la chaleur des Estudios Sencillos du compositeur cubain Leo Brouwer, savourant ces courtes pièces, comme on se repose en voyageant sur les îles d'un archipel. Durant le premier confinement de 2020, Thibault lance un défi « Leo Brouwer » sur les réseaux sociaux qui génère rapidement « un mini-monde musical » autour du compositeur peu connues des mélomanes. L'onde parvient aux oreilles de Leo Brouwer lui-même, dans sa maison cubaine, qui remet le couvert à 81 ans et compose trois nouvelles études dont Cauvin est l'heureux dédicataire. Un spectacle forcément intrigant, mélodieux, émouvant, où Thibault Cauvin dévoile de nouvelles facettes de son immense talent. Thibault Cauvin : guitare – narration Tout public – Durée : 1h15 – Tarifs : 8€/6€

