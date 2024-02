THIBAULT CAUVIN PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, vendredi 19 juillet 2024.

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. A 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde. Les concerts se multiplient, le monde veut entendre « le Petit Prince de la six-cordes ». Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités pour près de 1500 représentations, des scènes les plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques. La guitare de Thibault n’a pas de frontière, plus de limite. Il nous livre un véritable périple à travers le monde et les diverses influences qui ont façonné son jeu. Il s’entoure des vingt jeunes guitaristes passionnés de l’orchestre Guitares & Co pour cette aventure inédite. Son jeu universel et sa personnalité attachante charment, rassemblent tous les publics et lui offrent la reconnaissance d’être nommé aux Victoires de la musique classique 2024, dans la catégorie Soliste instrumental.

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 18:00

Réservez votre billet ici

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87