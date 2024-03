THIBAULT CAUVIN & -M- AUDITORIUM DE BORDEAUX Bordeaux, jeudi 10 octobre 2024.

L’HEURE MIROIR – Récital à 2 guitaresLes guitaristes Thibault Cauvin et -M- s’associent pour un voyage instrumental inédit, aux confins du classique et de la pop. Un duo à cœur ouvert, d’une complémentarité rare, guidé par l’authenticité et le goût de créer des univers uniques. L’album où s’exprime la virtuosité des deux guitares — classique et électrique — sortira en mai 2024. Il sera composé d’inédits, de titres de -M- revisités et de reprises d’œuvres classiques et pop réenchantées. S’ensuivra à partir de juin une série de concerts exceptionnels, dans des lieux choisis avec le plus grand soin… L’heure miroir, un rendez-vous au sommet à ne pas manquer !

Tarif : 42.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-10-10 à 20:00

AUDITORIUM DE BORDEAUX 9-13 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33000 Bordeaux 33