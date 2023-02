THIBAULT CAUVIN FILMS CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE, 22 avril 2023, BAILLY ROMAINVILLIERS.

THIBAULT CAUVIN FILMS CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:30 (2023-04-22 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

LA FERME CORSANGE – CENTRE CULTUREL présente ce concert Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père. Il remporte 36 prix internationaux. À 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde. Sa personnalité? attachante et son jeu universel rassemblent tous les publicsPour son nouveau projet FILMS, sa guitare classique se transforme en une guitare du futur, agrémentée d’effets et autres sonorités? nouvelles.Il part de 18 thèmes iconiques du cinéma, et nous emmène bien au-delà… Un projet novateur dans lequel il nous présente de nouvelles facettes.Thibault Cauvin a joué sur les scènes les plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques, du Carnegie Hall de New York à la Tour Eiffel et à la Cité Interdite de Pékin.

CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE BAILLY ROMAINVILLIERS 2A rue aux Maigres Seine-et-Marne

