Thibault Cauvin Festival 1001 Notes Limoges Limoges, vendredi 19 juillet 2024.

À 18h

Durée 70min

Guitare Musique Classique Musique Electronique

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. A 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde. Les concerts se multiplient, le monde veut entendre le Petit Prince de la six-cordes . Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités pour près de 1500 représentations, des scènes les plus prestigieuses aux lieux les plus atypiques. La guitare de Thibault n’a pas de frontière, plus de limite. Il nous livre un véritable périple à travers le monde et les diverses influences qui ont façonné son jeu.

16h00 CONCERT ENFANT

Tarif 6€ moins de 12 ans et 9€ adultes

Durée 40min

Lieu en plein air dans le village du Festival

20h00 APERO CONCERT

Tarif concert gratuit en plein air dans le village du Festival

Durée 40min

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 18:00:00

fin : 2024-07-19

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

