Cargo de Nuit, le vendredi 3 décembre à 21:30

« Le Petit Prince de la guitare », l’enfant prodige qui a gagné tous les prix, le voyageur aux mille concerts, sera de passage au Cargo le 03 décembre 2021. Aujourd’hui trentenaire, son jeu est toujours virtuose, fougueux, mais l’âme de sa musique prend de nouvelles proportions encore, sa personnalité s’impose davantage, ses interprétations ne cessent de gagner en profondeur et intensité. Assister à un concert de Thibault est une véritable expérience, dont on se souvient. Thibault a ce don de pouvoir charmer tous les publics, de rendre accessibles les musiques savantes, de rassembler les générations. Il touche droit au cœur, il fait rêver, sa guitare est magique… Il débute la guitare à l’âge de 5 ans avec son père, il est l’un des plus jeunes diplômés du conservatoire de Paris dont il sort avec les honneurs, puis avant ses vingt ans il remporte 13 premiers prix internationaux aux concours les plus prestigieux (Vienne, Los Angeles, Valencia, etc…). Très vite les concerts s’enchaînent, en solo, avec de grands orchestres, aux quatre coins du monde. Plus de mille représentations dans près de 120 pays : le Carnegie Hall de New York, le Tchaïkovski Hall de Moscou, le Shanghai Concert Hall, le Queen Elizabeth Hall de Londres mais aussi des lieux inattendus comme la Tour Eiffel, la Cité Interdite de Pékin, l’Acropolium de Carthage, pour n’en citer que quelques uns. Aujourd’hui paraît son sixième album chez Sony Music.

Tarifs Plein : 18€ / Réduit : 15€ / Adhérent : 12€ (Hors DL)

Guitare acoustique / classique

Cargo de Nuit 7 avenue Sadi-Carnot 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



