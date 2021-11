Roubaix Conservatoire de Roubaix Nord, Roubaix Thibaud Defever & le Well Quartet Conservatoire de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Conservatoire de Roubaix, le dimanche 16 janvier 2022 à 17:00

THIBAUD DEFEVER & LE WELL QUARTET ——————————— Virtuose de la guitare originaire du Nord, **Thibaud Defever** signe son premier album sous son nom propre. Initialement en duo avec la très regrettée Marie-Hélène Picard, il se lance en solo sur la scène francophone. Pour cet album, il est accompagné par le quatuor à cordes féminin Well Quartet. Il signe douze chansons où se mêlent le goût pour la fuite, l’aventure et les liens d’affection que l’on tisse. Les chansons sont signées Thibaud Defever et Isabelle Haas, Jean-Christophe Cheneval a réalisé les arrangements, Antoine Sahler a assuré la direction artistique et Maïwenn Le Guhennec a illustré ce magnifique album. [[https://youtu.be/6OuQgD5s6p0](https://youtu.be/6OuQgD5s6p0)](https://youtu.be/6OuQgD5s6p0)

TARIFS : 12€ – PASS 1 JOUR (TONY MELVIL + THIBAUD DEFEVER) : 15€

2022-01-16T17:00:00 2022-01-16T19:00:00

