LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE "Homme Moderne" de Thibaud Agoston à la Compagnie du Café-Théâtre ! Thibaud Agoston, humoriste genevois, est l'espoir du stand-up, il se moque des travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante. Son spectacle « Homme Moderne » lui a permis de gagner plusieurs prix de boutades (oui ça existe !) en Suisse, en France et en Belgique et comme c'est quand même assez classe, voilà la liste en dessous. Parallèlement à ce spectacle, il lui arrive de faire des chroniques à la radio, en ce moment on peut l'entendre dans les Bras Cassés sur Couleur 3 ou dans les Beaux Parleurs. Le confinement ne l'a pas arrêté, car début 2020, il a décidé de créer un spectacle entièrement basé sur les thèmes du public. Pendant plusieurs mois il a récolté des idées pour des sketchs mais aussi pour l'affiche, le décor et le titre du spectacle. Résultat: 43 thèmes, 1h15 de blagues et le tout disponible entièrement sur YouTube. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet 76000

Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01

