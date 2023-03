Les 3èmes Rencontres Poétiques de Thiais Thiais Thiais Catégories d’Évènement: Thiais

Val-de-Marne

Les 3èmes Rencontres Poétiques de Thiais Thiais, 25 mars 2023, Thiais. Les 3èmes Rencontres Poétiques de Thiais Samedi 25 mars, 14h30, 18h00 Thiais Entrée libre « Les Rencontres Poétiques de Thiais » le 25 mars 2023 à 14 heures 30 à la médiathèque municipale Rue Chèvre d’Autreville 94320 THIAIS

avec Enza PALAMARA ; Roland SOUCHON ; Anne-Maries MENRAS ; Marie-José PASCAL ; Françoise GEIER ; Dominique REJON ; Elena FERNÀNDEZ-MIRANDA ; Philippe COURTEL ; Gil GALLIOT ; Alain MORINAIS des Poètes sans frontières Conversation au cœur d’un nuage entre : Enza PALAMARA – Roland SOUCHON et Alain MORINAIS

L’artiste peintre et poète Roland SOUCHON réalisera un tableau sur toile en direct

Dialogue aux frontières d’un autre monde entre : Anne-Marie MENRAS – Marie-José PASCAL – Françoise GEIER – Dominique REJON

Écrit après la visite d’un bagne de Victor HUGO par Dominique REJON

La malédiction sans frontières de la mère de BAUDELAIRE par Elena FERNÁNDEZ-MIRANDA

Au-delà de la rive échange entre Philippe COURTEL et Alain MORINAIS

Le saisissement du soliste de Gil GALLIOT dit par Alain MORINAIS Scène ouverte à tous les poètes présents Thiais 26, rue Paul Cézanne 94320 THIAIS Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France https://alainmorinais.blogspot.fr Médiathèque municipale de Thiais Autobus proximité (Hôtel de Ville de Thiais) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T15:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00 – 2023-03-25T18:30:00+01:00 © Alain Morinais

Détails Catégories d’Évènement: Thiais, Val-de-Marne Autres Lieu Thiais Adresse 26, rue Paul Cézanne 94320 THIAIS Ville Thiais Departement Val-de-Marne Age min 11 Age max 99 Lieu Ville Thiais Thiais

Thiais Thiais Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiais/

Les 3èmes Rencontres Poétiques de Thiais Thiais 2023-03-25 was last modified: by Les 3èmes Rencontres Poétiques de Thiais Thiais Thiais 25 mars 2023 Thiais Thiais Thiais

Thiais Val-de-Marne