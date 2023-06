Festival théâtre et humour – En lambeaux Thézillieu Plateau d’Hauteville, 29 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

A l’occasion du festival de théâtre, la compagnie du Mont Royal vous présente « en lambeaux ». Un dialogue par-delà les limites du temps. Un cri à deux.

2023-07-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Thézillieu salle des fêtes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the theater festival, the Compagnie du Mont Royal presents « en lambeaux ». A dialogue beyond the limits of time. A cry for two

En el marco del festival de teatro, la compañía Mont Royal presenta « en lambeaux ». Un diálogo más allá de los límites del tiempo. Un grito a dos

Anlässlich des Theaterfestivals präsentiert Ihnen die Compagnie du Mont Royal « en lambeaux ». Ein Dialog über die Grenzen der Zeit hinweg. Ein Schrei zu zweit

