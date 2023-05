Grand concert : Enfants prodiges Eglise de Thèze, 21 juillet 2023, Thèze.

Les voix sublimes d’Isabelle Druet et de Marion Tassou pour servir les mélodies de Mendelssohn et de Korngold, tous deux enfants précoces d’hier et pour y faire écho l’un des premiers opus du tout jeune Félix Roth, et le redoutable «Métal» de Bruno Mantovani..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Eglise de Thèze

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The sublime voices of Isabelle Druet and Marion Tassou to serve the melodies of Mendelssohn and Korngold, both precocious children of yesterday, and to echo one of the first opuses of the young Felix Roth, and the formidable « Metal » of Bruno Mantovani.

Las sublimes voces de Isabelle Druet y Marion Tassou están al servicio de las melodías de Mendelssohn y Korngold, ambos hijos precoces del pasado, y para hacerse eco de una de las primeras opus del joven Felix Roth, y del formidable « Metal » de Bruno Mantovani.

Die erhabenen Stimmen von Isabelle Druet und Marion Tassou dienen den Melodien von Mendelssohn und Korngold, beides frühe Kinder von gestern, und als Echo eines der ersten Werke des jungen Felix Roth und Bruno Mantovanis furchterregendem « Métal ».

