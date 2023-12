THÉÂTRE – FANNY Thézan-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Thézan-lès-Béziers THÉÂTRE – FANNY Thézan-lès-Béziers, 5 avril 2024, Thézan-lès-Béziers. Thézan-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05 Théâtre « Fanny » à 21 h à la salle l’Instant T. Après le départ de Marius, César a du mal à cacher sa tristesse. Une autre personne est en détresse : Fanny enceinte de son amour parti en mer. Poussée par sa mère, Honorine qui craint le scandale, Fanny accepte d’épouser Panisse pour assurer l’avenir de son enfant. Tarif : 13€ en vente le soir même sur place ou à la Médiathèque F. Roques.

Mise à jour le 2023-12-19

